Алматинцам объяснили тариф за отопление в январе

К монополисту появились вопросы.

Жители Алматы получили квитанции за январь и очень сильно удивились. почему цена за отопление и горячую воду, начиная с ноября, непременно растет. Вопросы звучат как в частных разговорах, так и в социальных сетях, передает zakon.kz.

Типичная ситуация. В ноябре за отопление цена была, к примеру, 56 тенге, в декабре отопление стало 156 тенге, а в январе 195 тенге за кв. метр. А еще одна ситуация - в двух соседних домах разница в тарифе за отопления в одном и том же месяце может достигать 2 раз.

В Алматинских тепловых сетях прокомментировали такие скачки цен за отопление.

Увеличение платы за отопление, наблюдаемое в Ваших квитанциях за коммунальные услуги, связано не тарифом, а с установленными и утвержденными действующим законодательством правилами и нормативами пользования услуг теплоснабжения.

Дело в том, что, согласно принятым нормам расчета, Вы оплачиваете за централизованное отопление исключительно по показаниям установленного в многоквартирном жилом доме (МЖД), где Вы проживаете, общедомового прибора учета тепловой энергии (ОПУТЭ).

Именно это устройство контролирует объем поступившей в дом тепловой энергии от ее поставщика – АлТС, учитывает, какое количество этой теплоэнергии потребил дом, и пе-ресчитывает его для удобства людей из гигакалорий в цену за единицу отапливаемой площади, - сообщили в АлТС.

Известно, что сам тариф - постоянный, утвержден антимонопольным ведомством на определенный период для измерения и расчетов тепловой энергии для многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми счетчиками тепла, в 2020 году не увеличивался, и в текущем отопительном сезоне равен 4 810,63 тг/Гкал c НДС.

Между тем, при постоянном тарифе цена за единицу отапливаемой площади изменяет-ся в зависимости от различных условий. В первую очередь, из-за температуры наружного воздуха. Когда она понижается, для обеспечения в зданиях комфортных условий необходимо повышать температуру тепло-носителя (подогреваемой воды), - сообщили в Ал ТС.

Другими словами, предприятия, вырабатывающие теплоэнергию (ТЭЦ, котельные), вынуждены затрачивать больше топлива (газа, угля), чтобы достичь необходимой городу температуры теплоносителя. То есть, если на улице тепло, то и температура теплоносителя меньше (но не ниже +65 градусов Цельсия), и плата, разумеется, меньше – по фактически учитываемому ОПУТЭ потреблению тепла. И наоборот – чем холоднее на улице, тем выше цена за отопление. Но, не превышая значения константы – тарифа.





Если посмотреть, какая погода была в октябре, ноябре и декабре прошлого года, ста-новится понятно, почему цена (плата) за отопление и горячую воду, отраженная в Ваших квитанциях, увеличивалась из месяца в месяц.

Обратный процесс вы можете наблюдать либо в прошлогодних квитанциях, либо ближе к весне, когда температура воздуха на улице будет увеличиваться. Во-вторых, напомним, что в квитанции за ноябрь выставляются начисление за тепло-энергию, потребленную в октябре, в квитанции за декабрь – в ноябре, в квитанции января – в декабре. Тем не менее, в электронной системе (программе) контроля теплоэнергии АлТС для каждого дома определен свой календарный период учета и расчетов: например, один – с 1-го по 30 число, другой – со 15-го по 15-е следующего месяца и т.д. Иными словами, жильцы этих домов заплатят разные суммы за теплоснабжение, в зависимости от погодных условий в расчетный период, установленный для конкретного дома, - объяснили в АлТС.

В компании заверяют, что в дальнейшем их затраты на отопление практически уравняются, так как в приведенном примере жильцы первого дома оплатят за тепло, потребленное в более поздний период, за которое жители второго дома уже оплатили.

Даже два рядом стоящих дома, возведенные по одному типовому проекту, могут потреблять разное количество теплоэнергии.

Причины тому – разные: не утепленные служебные помещения дома (подъезды, чердаки, подвалы), через которые улетучивается тепло, разбалансировка внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения, использование в отдельных квартирах допол-нительных секций радиаторов, так называемых, «теплых полов», и др., что в определенной степени вносит дисбаланс в процесс теплоотдачи, рассчитанный строительным проектом внутридомовых инженерных схем. Вместе с тем, согласно действующему законодательству, все проблемные задачи, относящиеся к внутридомовым сетям, должны решать КСК и сервисные компании на основании заключенных между ними договоров об обслуживании жилых домов и иных зданий, - сообщили в АлТС, добавив, что техобслуживанием домов заниматься не имеют права.

Для контроля параметров поступающей в здание теплоэнергии КСК всегда вправе обратиться в АлТС для проведения замеров на так называемой границе балансовой ответственности (на входе в элеватор или теплопункт).

Что касается потребителей, проживающих в домах, не оборудованных общедомовыми счетчика тепла, плата за отопление начисляется помесячно исходя из значений, утвержденных антимонопольным ведомством для таких зданий: октябрь – 31 тг/м², ноябрь – 156 тг/м², декабрь – 208 тг/м², - заключили в АлТС.

Подготовил Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!