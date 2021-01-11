Программу по утилизации старых авто возобновили в Казахстане

Поэтапно заработают все пункты приема в стране.

Сегодня в Казахстане началась утилизация старых авто, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Уже четвертый год в Караганде утилизируют машины. Их не просто прессуют, но и разделяют на черный и цветной металл и пластик.

24 декабря 2020 года прием старых авто приостановили, так как вырос спрос, и предприятие просто не справлялись с объемом. Тем не менее в прошлом году переработали около 40 тысяч машин со всех регионов Казахстана.

За категорию легковых автомобилей в зависимости от комплектации выплаты были от 150 до 200 тысяч тенге, за категорию автобусов были выплаты в зависимости опять же от комплектации, от 550 тысяч тенге до 600 тысяч тенге.

Сегодня приступили к утилизации машин в Караганде, Кызылорде, Павлодаре, Семее, Талдыкоргане, Таразе, Усть-Каменогорске и Шымкенте. Поэтапно заработают все пункты приема в стране. Откроются дополнительные отделения, так как с ноября прошлого года сельхозтехнику тоже стали принимать на переработку.

Казахстанцы в основном сдают в утиль старье. А за рубежом уже ликвидируют еще и неэкологичный транспорт. В Германии пошли под пресс машины, произведенные после 2 000 года.

Почему так происходит, объяснил эколог Дмитрий Калмыков. За рубежом покупка автомобиля не так сильно бьет по карману. Поэтому люди охотнее избавляются от них.

Должны быть преференции для предприятий, которые тут это производят, или совместно с западом производят здесь на территории. У нас просто новые автомобили непомерно дорогие, и подержанные тоже. Пока цены такие высокие, люди будут стараться эксплуатировать машины до последнего, до полного износа! И она станет выбрасывать много загрязняющих веществ! И программа утилизации тоже нужна, чтобы людей потенцировать! - сказал он.

В Европе к этому тоже пришли не сразу. Кстати, сейчас в Казахстане подняли сумму компенсации за утилизацию авто, так как в 2021 году вырос МРП. Выручить можно от 210 тысяч тенге до 630 тысяч, в зависимости от комплектации.

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