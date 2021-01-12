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Казахстанский боец UFC сойдется в бою с Нурмагомедовым: названа дата

Поединок Сергея Морозова против Умара Нурмагомедова будет перенесен на более раннюю дату.

Фото : sports.kz12 января 2021, 08:26

Поединок казахстанского бойца смешанных единоборств Сергея Морозова против россиянина Умара Нурмагомедова будет перенесен на более раннюю дату, сообщает zakon.kz со ссылкой на сообщает Sports.kz.

Изначально бой должен был стать частью карда турнира UFC 257 в США 23 января, в главном событии которого сразятся Конор Макгрегор и Дастин Порье.

Как передает журналист Игорь Лазорин, вместо запланированной даты встреча Морозов — Нурмагомедов состоится 20 января.

Отметим, что для обоих соперников предстоящий бой станет дебютом в UFC. Ранее в прошлом году поединок уже срывался из-за инфекционного заболевания и госпитализации Нурмагомедова.

Умар является двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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Публикация от Igor Lazorin (@igorkakdela)


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