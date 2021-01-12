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ВОЗ: коллективный иммунитет к COVID-19 не будет достигнут в этом году

Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного иммунитета, отметили в ВОЗ.

Фото : тви12 января 2021, 08:53

Коллективный иммунитет к коронавирусу не появится в 2021 году, даже несмотря на начавшуюся в ряде стран вакцинацию, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного иммунитета в 2021 году, — сказала Сваминатан.

По ее словам, если коллективный иммунитет появится в нескольких странах, "это не защитит людей по всему мир".

В то же время Сваминатан заявила, что в разработке вакцин был достигнут "невероятный прогресс.

Еще год назад никто не мог представить, что у нас будет не одна, а сразу несколько вакцин от коронавируса. И они поступят во все страны, но мы должны быть терпеливыми, — сказала эксперт.

Трансляция брифинга велась в Twitter ВОЗ.


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