Инфляция за 2020 год составила 7,5%

Наибольший вклад в общий рост цен продолжает вносить продовольственная инфляция.

Председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев озвучил показатель инфляции за 2020 год, передает корреспондент zakon.kz.

Годовая инфляция сформировалась в соответствии с ожиданиями Национального банка на уровне 7-7,5% в конце 2020 года, ускорившись до 7,5% в сравнении с 7,3% месяцем ранее. Наибольший вклад в общий рост цен продолжает вносить продовольственная инфляция. Годовой рост цен на продовольственные товары увеличился с 10,8% до 11,3% на фоне усиления дисбалансов на рынках отдельных продуктов питания: растительное масло, сахар, яйца, - сообщил Ерболат Досаев на заседании правительства.

Непродовольственная инфляция замедлилась с 5,7% до 5,5% на фоне замедления роста цен на одежду и обувь до 4,8%. При этом инфляция платных услуг ускорилась с 4,1% до 4,2% в связи с ростом цен на услуги общественного питания и гостиничного обслуживания.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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