Заседание ЦИК РК об итогах голосования на парламентских выборах. Видео
ЦИК РК озвучил окончательные итоги по выборам.
Фото : gov.kz12 января 2021, 09:58
Центризбироком провел заседание, передает zakon.kz.
Тема: итоги голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, состоявшихся 10 января 2021 года.
Предлагаем вашему вниманию видео.
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