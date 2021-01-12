Горячие новости
Читайте также

Заседание ЦИК РК об итогах голосования на парламентских выборах. Видео

ЦИК РК озвучил окончательные итоги по выборам.

Фото : gov.kz12 января 2021, 09:58

Центризбироком провел заседание, передает zakon.kz.

Тема: итоги голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, состоявшихся 10 января 2021 года.

Предлагаем вашему вниманию видео.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты