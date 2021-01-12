Сколько мест в Мажилисе получили Nur Otan, "Ак жол" и НПК
Больше всех мандатов у партии Nur Otan.
В Центральной избирательной комиссии озвучили окончательные результаты парламентских выборов. По итогам выборов в парламент прошли три партии. Больше всех мандатов у партии Nur Otan, передает zakon.kz.
Партии Nur Otan, "Ак жол" и Народная партия Казахстана прошли в парламент.
Указанные партии допущены к депутатским мандатам, которые распределяются следующим образом:
партия Nur Otan - 76 мандатов;
Народная партия Казахстана - 10 мандатов;
Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 12 мандатов.
Кроме того, от Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе будет 9 депутатов.
В списке кандидатов в депутаты от партии Nur Otan есть 126 человек. Узнать имена кандидатов можно здесь.
В списке партии "Ак жол" - 38 человек. Узнать имена кандидатов в депутаты можно здесь.
Народная партия Казахстана представила список из 113 человек. Узнать их имена можно здесь.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!