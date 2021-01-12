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До 8 лет лишения свободы можно получить за незаконное вмешательство в бизнес

В рамках новой редакции закона за вмешательство в бизнес со стороны сотрудников правоохранительных органов грозит до пяти лет лишения свободы вместо двух.

Фото : пресс-служба12 января 2021, 12:05

Об ужесточении наказания за незаконное вмешательство в бизнес со стороны государственных структур рассказал руководитель Антикоррупционной службы Алматы Ныгмеджан Сапаров, передает zakon.kz.

Он отметил, что развитие и защита предпринимательства, повышение антикоррупционной грамотности инвесторов являются одним из важных приоритетов Антикоррупционной службы.

В рамках новой редакции закона за вмешательство в бизнес со стороны сотрудников правоохранительных органов грозит до пяти лет лишения свободы вместо двух. Совершение же таких деяний руководством правоохранительных органов и судьями влечет еще более строгое наказание - до 8 лет лишения свободы. Данные новшества, усиливающие ответственность за воспрепятствование работе предпринимателей, позволят повысить эффективность противодействия коррупции в стране, - сообщил Ныгмеджан Сапаров.

По его словам, на сегодняшний день под "антикоррупционным сопровождением" совместно с Министерством иностранных дел и НПП "Атамекен" находятся 613 бизнес-проектов с общей суммой инвестиций более 16,2 трлн тенге.


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