Мужчина включил конфорки газовой плиты, запах газа распространился по всему подъезду.

Житель Шахтинска пытался взорвать свою квартиру в пятиэтажном доме, передает zakon.kz.

EKARAGANDA.KZ сообщает, что 11 января в ДЧС поступила информация о мужчине, предположительно находившемся в наркотическом опьянении. Он угрожал взорвать собственную квартиру.

Мужчина включил конфорки газовой плиты и не открывал двери квартиры, которая расположена на первом этаже 5-этажного дома. Пожарные установили, что запах газа уже распространился по всем этажам. Из подъезда были эвакуированы все жильцы.

Вскрыв снаружи окно, пожарные вместе с полицейскими проникли в квартиру дебошира. В квартире стоял сильный запах газа. Пожарные проветрили квартиру и весь подъезд. Мужчину передали бригаде скорой помощи.

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