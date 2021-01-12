Суд отменил приговор парню, случайно убившему проститутку

В Карагандинской области отменили мягкий приговор убившему и обокравшему проститутку жителю Темиртау. Это произошло из-за того, что во время главного судебного разбирательства были нарушения, передает zakon.kz.

​В ноябре прошлого года в Караганде вынесли приговор 19-летнему жителю Темиртау. Весной 2020 года он пригласил домой девушку, оказывающую платные интимные услуги. Во время интима якобы по ее просьбе он стал душить девушку ремнем. Но так увлекся, что убил ее, а после этого украл деньги, сотовый телефон и скрылся.

Суд присяжных признал его виновным в неосторожном убийстве и краже и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

5 января суд Караганды сообщил, что приговор отменен.

В апелляционную инстанцию поступило две жалобы: от защитника осужденного и от прокурора. Защитник не согласился с назначенным наказанием, посчитав его чрезмерно суровым. А прокурор просил отменить приговор в виду существенного нарушения норм уголовно-процессуального законодательства.

В соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, суд апелляционной инстанции при рассмотрении жалобы на приговор с участием присяжных должен проверить соблюдение судом норм уголовного и уголовно-процессуального закона. На основе этого проверяет законность, обоснованность и справедливость судебного акта.

Изучив материалы дела, судебная коллегия не согласилась с приговором суда первой инстанции и отменила его в виду допущения судом нарушения регламента главного судебного разбирательства, формирования вопросов для вопросного листа и других норм уголовно-процессуального закона, - говорится в сообщении суда.

Уголовное дело направлено в тот же суд на новое судебное разбирательство в ином составе.