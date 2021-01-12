Какие изменения ожидают казахстанских налогоплательщиков

Казахстанские юристы Галымбек Керейбаев, Айкен Аскарова и Диас Туркенов подготовили обзор наиболее существенных реформ налогового законодательства в этом году, передает zakon.kz.

С 1 января вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", за исключением нескольких отдельных норм.

Преимущественная доля изменений затронула положения Налогового кодекса РК. В частности:

1. Увеличился срок исковой давности по налоговому обязательству и требованию.

Новый закон расширил перечень категорий налогоплательщиков, срок исковой давности по налоговому обязательству и требования для которых составляет 5 лет.

В число вышеуказанных налогоплательщиков с 1 января 2022 года войдут субъекты крупного предпринимательства, а также резиденты РК, соответствующие условиям главы 30 НК РК (юридические или физические лица, являющиеся резидентами Республики Казахстан, которым прямо или косвенно, или конструктивно принадлежат 25 и более процентов доли участия (голосующих акций) иностранной компании).

Согласно позиции законодателя, применяемые в настоящее время органами государственных доходов методы налогового администрирования выстроены так, чтобы стимулировать налогоплательщиков к самостоятельному добровольному исполнению налоговых обязательств. Основным инструментом выстраивания отношений с налогоплательщиком является система управления рисками, для применения которой необходима достаточная информация, а 3 года для субъектов крупного предпринимательства - несоизмеримо малый срок.

Учитывая значительные обороты и объем проверяемой документации, при установлении срока исковой давности в 3 года для таких субъектов имеются большие риски потерь государственного бюджета.

Кроме того, при сроке исковой давности в 5 лет субъекты крупного предпринимательства, учитывая объемность ведения деятельности, сохранят возможность требования зачетов и возвратов налогов, представления дополнительной налоговой отчетности.

Согласно анализу Парламента РК, в случае применения исковой давности в 3 года 60% крупных налогоплательщиков останутся неохваченными проверками. При этом порядка 1,5 тысяч крупных налогоплательщиков не подлежат мониторингу и не являются недропользователями.

Учитывая большие риски уклонения от уплаты налогов вследствие физической невозможности проведения контрольных мероприятий, законодатель считает необходимым применять к указанным категориям налогоплательщиков 5-летний срок исковой давности по налоговому обязательству и требованию, - говорится в комментарии юристов.

2. Снижение минимального оборота для обязательной постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.

Налоговым законодательством предусмотрено, что в случае, если размер оборота для целей постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость превышает в течение календарного года минимум оборота, юридические лица-резиденты, нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой обязаны подать в налоговый орган по месту нахождения налоговое заявление о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость.

В связи с чем законом предусмотрено, что с 1 января 2022 года будет произведено снижение минимального порога для обязательной постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, с действующего на данный момент порогового значения 30 000 МРП до 20 000 МРП в год.

3. Смягчение обязательств по уплате налога на добавленную стоимость на импортируемые товары методом зачета.

Реформы, предусмотренные законом, также коснулись вопросов налога на добавленную стоимость в части уплаты НДС на импортируемые товары методом зачета.

Уплата НДС методом зачета, по сути, означает освобождение от уплаты НДС на импорт по импортированным товарам и налагает на импортера обязательство по отражению определенных сведений в декларации по НДС.

Однако при всем удобстве использования вышеуказанного способа уплаты НДС на импортируемые товары, законодателем предусмотрено обязательство по уплате НДС на импорт с начислением пени в случае, если импортером в течение 5 лет с даты выпуска товаров для внутреннего потребления нарушены требования, установленные пунктами 1 и 2 статьи 427 НК РК.

Начисление пени производится за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства по уплате НДС на импорт, начиная со дня, следующего за днем, установленным для уплаты НДС на импорт.

В целях исключения различных толкований по применению уплаты НДС на импорт методом зачета, а также избежания нарастающих разногласий между субъектами предпринимательства и налоговыми органами, закон окончательно закрепил, что с 1 января 2021 года ограничение по реализации товара уплаченного методом зачета установленное в 5 лет, заменяется общеустановленным сроком исковой давности по налоговому обязательству и требованию в 3 года, в соответствии с пунктом 2 статьи 48 НК РК.