Дарига Назарбаева и Нурлан Нигматулин вошли в список депутатов Мажилиса от "Nur Otan"

Nur Otan опубликовал имена тех, кто станет депутатами Мажилиса от их партии, сообщает zakon.kz.

12 января решением Бюро Политического Совета партии "Nur Otan" в соответствии с пунктом 5 статьи 97-1 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" утвержден список в составе 76 кандидатов и направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов Мажилиса Парламента РК VII-го Созыва.

В целом, состав Фракции партии "Nur Otan" в Мажилисе обновился на 70%. Средний возраст снизился до 49 лет, то есть на 4 года. Теперь новый состав Фракции "Nur Otan" состоит на 40% из женщин и молодежи до 35 лет.

В основном в депутатский корпус "Nur Otan" в Мажилисе вошли представители сферы образования, здравоохранения, НПО, СМИ, экспертного сообщества, промышленности, сельского хозяйства и т.д.

Следует отметить, что лишь 7 кандидатов в депутаты являются бывшими государственными служащими, то есть менее 10% от состава Фракции.

Так, в список вошли Дарига Назарбаева, Нурлан Нигматулин, Айдос Сарым, Артур Платонов, Альберт Рау и многие другие.