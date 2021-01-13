Правительство Аскара Мамина готовится к отставке

Действующее Правительство под руководством Аскара Мамина работает около двух лет. Большинство министров, точнее 12, занимают свои посты с разных периодов 2019-го. Еще пятерых назначили в прошлом году, сообщает zakon.kz.

Редакция Первого канала "Евразия" решила вспомнить, чем запомнилась работа нынешнего состава Кабмина.

Дольше всех в Правительстве министр юстиции. Марат Бекетаев занимает пост с 2016-го. Внимание к работе кабмина всегда пристальное, особенно со стороны президента. О недочетах он говорит открыто.

В Кокшетау, столице одного из главных зерновых регионов, рост цен на муку был максимальным – почти 47%! Тем самым все наши меры по повышению реальных доходов населения сводятся на нет. Это говорит об отсутствии должного контроля за ценообразованием как со стороны правительства, так и местных исполнительных органов. Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Критиковал Глава государства и за то, что министерства плохо взаимодействуют друг с другом. Недовольство звучало и от депутатов.

Продовольственная инфляция на сегодня стала важнейшей социальной проблемой, поскольку впервые за много лет доля расходов на продовольствие превысила 45% от доходов почти у 50% наших граждан. Депутат Мажилиса парламента РК VI созыва Айкын Конуров.

Прошлый год для правительства был не простым. Люди требовали скорее исправить ситуацию с коронавирусом, когда летом начался пик заболеваемости, аптеки незаконно завышали цены и искусственно создавали ажиотаж. Нарекания были и по системе образования.

Дистанционное обучение школьников было сорвано, несмотря на заверения первых руководителей МОН и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности о полной готовности 7 казахстанских интернет-платформ. Надо признать, что фактическая скорость интернета и его наличие в отдаленных сельских и городских школах не только далека от отчетных данных, но и в целом недостаточна для дистанционного формата обучения. депутат Мажилиса парламента РК VI созыва Джамиля Нурманбетова.

Министры регулярно отчитывались перед депутатами, представляли доклады, отвечали на вопросы. Нередко в Мажилисе спорили, критиковали.

В частном секторе такого менеджера выгнали бы с волчьим билетом, понимаете? У нас столько городов, граждане, экологические НПО поднимают вопрос состояния экологии, атмосферного давления в промышленных городах. Кто, как не министр экологии, должен за этим следить? Деньги на это ему государство дало. Он своим ответом показал полную свою несостоятельность. председатель Мажилиса парламента РК VI созыва Нурлан Нигматулин.

Вызовов у правительства за недолгий срок работы было много. И кабмин реагировал. Например, после взрывов в Арысе вслед за президентом туда направился премьер-министр. Позже там побывал глава Минтруда, тогда это был Бердибек Сапарбаев, и заместитель премьер-министра Роман Скляр. Также была проделана серьезная законодательная работа.

Вот предложение президента Токаева. Ведь посмотрите, сколько законов было принято, которые важны. Те же по квоте прошли в партию. Это что, не позитивные факторы, что правительство, Минюст и Министерство информации и общественного развития приложили максимум усилий, для того чтобы эти законопроекты быстро были до выборов приняты. Политолог Марат Башимов.

Благодаря этому в политике будет больше женщин и молодежи. Марат Башимов также отметил, что члены правительства активны в соцсетях, значит, открыты для населения.

Приведу простой пример, МВД каждый маломальский руководитель имел Фэйсбук и по нему реагировал на те или иные нарушения. Фэйсбук, раз, и сразу все знали. Социальные сети придали большой такой момент, связанный с тем, что правительство быстро на эти моменты реагировало. Политолог Марат Башимов.

Сегодня на заседании глава кабмина подвел итоги прошлого года.

Рост отмечен в производстве продуктов, фармацевтике, обрабатывающей и легкой промышленности. Также увеличились объемы строительства жилья. В целом хочу отметить, что, несмотря на значительное влияние пандемии и мирового экономического кризиса, экономика Казахстана показала стабильность. Премьер-министр РК Аскар Мамин.

Итоги социально-экономического развития за 2020-ый год и задачи на этот подробно рассмотрят на расширенном заседании Правительства в конце января под председательством Президента. К тому времени в стране будет новый кабмин.