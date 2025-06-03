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Мир

Правительство Нидерландов готовится уйти в отставку

Флаг Нидерландов, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 19:55 Фото: freepik
Премьер-министр Нидерландов объявил об отставке правительства, сообщает Zakon.kz.

Его заявление транслировалось в социальной сети X 3 июня 2025 года.

Он сообщил, что намерен обратиться к королю Виллему-Александру с просьбой освободить министров от PVV от должностей. Остальные члены кабмина продолжат работу в статусе временного правительства.

"С уходом Партии свободы (PVV) в палате представителей недостаточно поддержки для этого правительства", – сказал Дик Схоф.

До этого правящая коалиция в Нидерландах распалась после того, как ее покинула PVV под руководством Герта Вилдерса. Кабинет министров, сложивший полномочия, проработал менее года. Он был сформирован в июле 2024-го после затяжных коалиционных переговоров.

Ранее мы сообщали, что Нидерланды собираются отправлять своих заключенных в другие страны.

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Асель Аукешева
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