Правила передачи средств и имущества кондоминиумов утвердили в РК

Приказом и.о.министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 30 декабря 2020 года внесены изменения и дополнения в Правила содержания общего имущества объекта кондоминиума, передает zakon.kz.

В частности, правила дополнены новой главой, касающейся порядка передачи финансовой, технической документации и иных технических средств по объекту кондоминиума.

Председатель объединения собственников имущества или доверенное лицо простого товарищества с момента создания юридического лица либо образования простого товарищества или при изменении формы управления объектом кондоминиума направляет в течение 3 рабочих дней кооперативу собственников помещений (квартир), потребительскому кооперативу собственников квартир, нежилых помещений, потребительскому кооперативу, выборным или наемным физическим лицам - управляющим жилыми домами (менеджерам) либо юридическим лицам, управляющим таким домом уведомление по форме согласно приложению 3, - говорится в документе.

В случае перехода от одной формы управления в другую форму управления в течение 3 рабочих дней направляется уведомление в жилищную инспекцию о создании объединения собственников имущества или об образовании простого товарищества либо об изменении формы управления объектом кондоминиума.

Уведомление должно содержать наименование формы управления объектом кондоминиума, образованной собственниками квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома и место нахождения объекта кондоминиума.

Как отмечается, лицо с момента получения уведомления, а также его направившее, течение в 3 рабочих дней совместно составляют акт приема-передачи финансовой, технической документации и иных технических средств по объекту кондоминиума.

Передача совету дома или председателю объединения собственников имущества либо доверенному лицу простого товарищества финансовой, технической документации и иных технических средств по объекту кондоминиума, осуществляется не позднее 3 рабочих дней до подписания акта приема-передачи.

Имеющиеся разногласия по количественному или качественному составу финансовой, технической документации и иных технических средств по объекту кондоминиума подлежащих передаче, отражаются в акте приема-передачи.

При этом председателям объединений не допускается использовать с текущего счета средства, предусмотренные на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума на иные цели не указанные в смете расходов.

Приказ вводится в действие с 11 января 2021 года.