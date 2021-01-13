Где казахстанцам чаще приходится давать взятки

Эксперты Transparency Kazakhstan опросили 9 000 респондентов на уровне городов, областных и районных центров и изучили 1 347 обращений, поступивших на портал "Открытый диалог". Исходя из полученных данных, они сделали выводы о том, какие госучреждения страны самые коррумпированные, передает zakon.kz.

Согласно полученным результатам, наиболее коррумпированными госучреждениями стали поликлиники и больницы, полиция, налоговая и противопожарная службы, органы земельных отношений и градостроительства, ЦОНы, государственные детские сады и вузы, в которых имели место две трети заявленных случаев неформального взаимодействия.

Исполнительный директор ОФ "Transparency Kazakhstan" Ольга Шиян объяснила, что основными поводами для коррупции выступали необходимость получить лечение или направление на лечение — 12,7%, устроиться на работу — 10,1%, определить ребенка в детский сад — 6,1%, решить земельный вопрос - 6,5%, получить справку из ЦОНа — 5,1%, "закрыть" сессию — 4,4%, сдать налоговый отчет — 9%, избегать ответственности по допущенным нарушениям — 8,4%.

По сравнению с прошлым годом сумма взятки уменьшилась, но респонденты не связывают это со снисхождением со стороны чиновников.