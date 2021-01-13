Предельные цены на некоторые лекарства снизили в Казахстане

Министр здравоохранения РК своим приказом от 31 декабря 2020 года внес изменения и дополнения в приказ "Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации", передает zakon.kz.

В частности, снижены цены на Адвантан, Азитромицин, Аксетин, Аспирин, Дексаметазон, Парацетамол, Ибупрофен, Гепарин, Нурофен для детей и целый ряд других препаратов.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (11 января).