Подросток "заминировал" школу в Алматинской области

Школьник “заминировал” школу в Жаркенте, передает zakon.kz.

В отдел полиции Панфиловского района позвонили сотрудники школы в селе Аккудук и рассказали о том, что неизвестный сообщил о взрыве школы ночью. Все представители соответствующих служб района прибыли на место происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 273 Уголовного кодекса РК. По тревоге личный состав полиции был собран на месте происшествия. Группа саперов была мобилизована для обнаружения взрывчатого вещества. Территория школы полностью проверены, доказано, что звонивший распространил ложную информацию. В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что звонил 14-летний подросток. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия. исполняющий обязанности начальника ОП Панфиловского района Жандос Кавлиев

После тревожного звонка, семьи, живущие в районе школы, были эвакуированы в безопасное место. Полицейские, допросив всех, кто мог бы знать какую-либо информацию, вскоре обнаружили телефонного террориста.

Установлено, что 14-летний подросток позвонил в школу с заявлением о бомбе. Он не хотел идти в школу.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы. После окончании следственных мероприятии материалы дела будут направлены в суд и будет принято процессуальное решение.