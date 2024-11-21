Подросток "заминировал" школу в Туркестанской области
Фото: polisia.kz
В Туркестанской области полиция установила личность несовершеннолетнего, который сообщил о наличии взрывного устройства в школе, сообщает Zakon.kz.
Проверка учебного заведения в Жетысайском районе показала, что информация о якобы заложенном взрывном устройстве – ложная. Полицейские быстро установили личность звонившего. Это оказался ученик 11 класса.
"В настоящее время проводятся необходимые действия для выяснения всех обстоятельств инцидента", – рассказали в пресс-службе ДП региона.
В полиции напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом, исправительными работами, а также ограничением или лишением свободы до пяти лет. К уголовной ответственности за это преступление могут быть привлечены лица, достигшие 14 лет.
Ранее сообщалось, почему казахстанские дети становятся телефонными террористами.
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