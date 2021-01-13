Певец из США оценил катание казахстанского школьника на Каспии

Американский певец Зак Грей оценил казахстанского фигуриста-любителя, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Школьник по имени Нурали вышел на лед на Каспия под песню исполнителя. Его снимал младший брат Нурали.

Девятиклассник любит кататься не только на коньках. Он занимается баскетболом и гандболом. О внимании со стороны зарубежного певца школьник и не догадывался. Но тот написал сам.

Спасибо большое мне очень приятно, что Вам понравилось мое исполнение. Надеюсь, когда-нибудь я приеду в Казахстан и сыграю эту композицию там, - написал Грей.

Ранее известная казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева вышла на застывшее озеро Бурабай под песню Димаша Кудайбергена. На Капшагае исполнила красивый танец и Ксения Панкратова.