Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Грант в 45 зарубежных вузов выиграл казахстанский школьник, набравший 133 балла на ЕНТ

Грант в 45 зарубежных вузов выиграл казахстанский школьник, набравший 133 балла на ЕНТ, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 14:11 Фото: gov.kz
Еще один туркестанский школьник получил приглашение в 45 зарубежных вузов. Об этом рассказали в пресс-службе акима Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Дамир Аюпов набрал 133 балла на ЕНТ исключительно для проверки своих знаний, однако получил приглашение в лучшие мировые вузы.

"Ученик средней общеобразовательной школы №15 областного центра Дамир Аюпов выиграл грант в 45 зарубежных вузов. Он может стать студентом вузов США, Швейцарии, Германии, Испании, Малайзии, Шотландии", – говорится в сообщении 24 июля 2024 года.

Юный казахстанец рассказал, как выучил английский язык и получил приглашение от зарубежных вузов.

"Мой друг поступил в Чехию. И я тоже захотел учиться за границей. Узнал, что для этого нужен английский язык, записался в подготовительную группу. Со второго полугодия 10 класса начал учиться на курсе углубленного изучения иностранного языка. За полгода мой уровень в IELTS достиг 6,5. В школе я увлекался географией, математикой, английским языком. Решил выбрать IT-сферу. Но в 11 классе поменял мнение – захотелось изучать управление ресторанным бизнесом. Так я сосредоточился на географии и английском языке. Получил приглашение от 45 зарубежных вузов", – поделился Дамир Аюпов.

По словам юноши, его пригласили и университеты со стипендией в 2,5 млн тенге. Но сердце выбирает Европу. Среди одноклассников парня есть те, кто получил путевки на учебу в Корею, США и Словакию.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 14:11
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 14:11

Ранее мы писали, что казахстанского школьника пригласили на учебу в восемь элитных зарубежных университетов.

Читайте также

&quot;Казтелерадио&quot; сделало заявление по Кок-Тобе
"Казтелерадио" сделало заявление по Кок-Тобе
250 млн тенге потратили неплательщики алиментов на азартные игры в Кызылординской области
250 млн тенге потратили неплательщики алиментов на азартные игры в Кызылординской области
Ожидаются ли дожди в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Ожидаются ли дожди в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Динара Халдарова
Образование Туркестан Туркестанская область акимат 2024 год Гранты Высшее образование
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
спасатели Павлодарская область рудник поиски
Аким Павлодарской области опубликовал фото водителя, погибшего на руднике
мопеды
В МВД озвучили, какие документы понадобятся для регистрации мопедов
Какие документы нужно сдать казахстанцам, чтобы выйти на пенсию по возрасту
Какие документы нужно сдать казахстанцам, чтобы выйти на пенсию по возрасту
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: