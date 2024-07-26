Грант в 45 зарубежных вузов выиграл казахстанский школьник, набравший 133 балла на ЕНТ

Еще один туркестанский школьник получил приглашение в 45 зарубежных вузов. Об этом рассказали в пресс-службе акима Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Дамир Аюпов набрал 133 балла на ЕНТ исключительно для проверки своих знаний, однако получил приглашение в лучшие мировые вузы.

"Ученик средней общеобразовательной школы №15 областного центра Дамир Аюпов выиграл грант в 45 зарубежных вузов. Он может стать студентом вузов США, Швейцарии, Германии, Испании, Малайзии, Шотландии", – говорится в сообщении 24 июля 2024 года.

Юный казахстанец рассказал, как выучил английский язык и получил приглашение от зарубежных вузов.

"Мой друг поступил в Чехию. И я тоже захотел учиться за границей. Узнал, что для этого нужен английский язык, записался в подготовительную группу. Со второго полугодия 10 класса начал учиться на курсе углубленного изучения иностранного языка. За полгода мой уровень в IELTS достиг 6,5. В школе я увлекался географией, математикой, английским языком. Решил выбрать IT-сферу. Но в 11 классе поменял мнение – захотелось изучать управление ресторанным бизнесом. Так я сосредоточился на географии и английском языке. Получил приглашение от 45 зарубежных вузов", – поделился Дамир Аюпов.

По словам юноши, его пригласили и университеты со стипендией в 2,5 млн тенге. Но сердце выбирает Европу. Среди одноклассников парня есть те, кто получил путевки на учебу в Корею, США и Словакию.

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Ранее мы писали, что казахстанского школьника пригласили на учебу в восемь элитных зарубежных университетов.