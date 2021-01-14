В Казахстане на шахте произошла авария. Один из работников не смог выбраться

На шахте "АрселорМиттал Темиртау" произошла авария. Один из работников не смог выбраться на поверхность, сейчас его ищут, передает zakon.kz.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 13 января около 22:00 на шахте имени Ленина при бурении разведочной скважины произошло повышенное выделение газа метана и мелких фракций угля.

В этот день трое рабочих: машинист буровой установки, помощник машиниста, а также горный мастер участка вентиляции и техники безопасности проводили работы по бурению скважин эксплуатационной разведки в забое.

Горный мастер и помощник машиниста немедленно покинули место аварии, а машинист из забоя выйти не смог. Всего в шахте было 137 человек, но на поверхность выбрались 136.

Аварийно-спасательная служба предприятия опустилась в шахту и спустя час газовая обстановка в горных выработках шахты нормализовалась.

Сейчас продолжаются поиски работника, который не смог выбраться. Задействованы 17 работников шахты и два отделения аварийно-спасательной службы (16 человек).

Для расследования этой аварии Департамент Комитета промышленной безопасности создал комиссию.

В 2006 году здесь тоже была авария. В результате взрыва метана погиб 41 горняк.