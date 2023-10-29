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Число погибших на шахте имени Костенко увеличилось до 45

увеличилось число жертв на шахте имени Костенко Фото: bogatyr.kz
Замдиректора филиала республиканского штаба аварийно-спасательных служб Геннадий Силинский заявил о том, что число жертв на шахте имени Костенко увеличилось до 45, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет "Хабар 24".

Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября – в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные остались под землей, поиски ведутся круглосуточно.

Изначально сообщалось о четырех погибших, но их число продолжает расти. Из 45 найденных тел на поверхность подняли 8, опознаны только 5.

Всего в приемно-диагностические отделения стационаров городов Караганда, Абай и Шахтинск доставили 28 человек, госпитализировали 24 пострадавших.

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