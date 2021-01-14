Полный список новых депутатов Мажилиса Парламента

Центральная избирательная комиссия опубликовала полный список депутатов Мажилиса Парламента, передает zakon.kz.

ЦИК зарегистрировал депутатов Мажилиса Парламента седьмого созыва. Всего в списке 107 человек. Им вручат удостоверения и нагрудные знаки. Приводим имена депутатов, которые будут работать в Парламенте.

Список депутатов партии Nur Otan:

Абаканов Елдос Нурболович

Абасов Кайнар Бегалиевич

Адамбаев Сырым Жуматаевич

Адамбеков Тилектес Серикбайулы

Акишев Самат Сагинбаевич

Ахметов Мади Абылаевич

Абсеметова Алия Маратовна

Алимбаев Данияр Кенгазыевич

Амреев Галым Махмутбаевич

Ашимжанов Жанарбек Садыканович

Әбдіғалиұлы Берік

Бейсенбаев Елнур Сабыржанович

Бекжанов Берик Айдарбекович

Бердалин Амангалий Бисенбаевич

Бижанова Гульнара Кадиржановна

Бойчин Анатолий Васильевич

Елеуов Галымжан Алмасбекович

Елюбаев Мади Сагинтаевич

Ержан Кұдайберген Төлепұлы

Ерман Мұхтар Тілдәбекұлы

Ертаев Сырым Махамбетович

Жамалов Аманжан Макаримович

Жаңбыршин Еділ Терекбайұлы

Жулин Юрий Викторович

Закиева Динара Болатовна

Имашева Снежанна Валерьевна

Казанцев Павел Олегович

Каратаев Фахриддин Абдинабиевич

Камасова Зарина Айдархановна

Кесебаева Балаим Туганбаевна

Ким Вера Александровна

Колода Дмитрий Владимирович

Кучинская Юлия Владимировна

Кожахметов Арман Тулешович

Кусаинов Марат Апсеметович

Құлшар Мәлік Иманқұлұлы

Құспан Айгүл Сайфоллақызы

Мусабаев Самат Базарбаевич

Мусин Канат Сергеевич

Мыңбай Дархан Қамзабекұлы

Назарбаева Дарига Нурсултановна

Накпаев Салимжан Жумашевич

Нигматулин Нурлан Зайруллаевич

Нуркина Айгуль Кабдушевна

Нурманбетова Джамиля Нусупжановна

Нуров Канат Ильич

Нурумова Гульдара Алданышевна

Омарбекова Жанат Ануарбековна

Оспанов Берик Серикович

Павловец Лариса Павловна

Панченко Игорь Иванович

Платонов Артур Станиславович

Раззак Назиля Раззакбаевна

Рамазанова Лаззат Керимкуловна

Рау Альберт Павлович

Рахимжанов Амерхан Муратпекович

Саиров Ерлан Бияхметович

Сапарова Алия Суиндиковна

Сартбаев Бауржан Мейрамбекович

Сарым Айдос Әміроллаұлы

Симонов Сергей Анатольевич

Смағұл Бахытбек

Смышляева Екатерина Васильевна

Сулейменова Жулдыз Досбергеновна

Сулейменова Зульфия Булатовна

Тажмагамбетова Макпал Мазаковна

Тайжанов Ерлик Серикбаевич

Ташкараев Гани Абдуганиевич

Тельпекбаева Жанна Тлеубековна

Торгаев Беккали Нургалиевич

Тулепберген Мейрамбек Мылтыкбайулы

Турганов Дюсенбай Нурбаевич

Тілеухан Бекболат Қанайұлы

Унжакова Ирина Сергеевна

Уисимбаев Аскарбек Съезбекович

Шиповских Геннадий Геннадиевич

Депутаты от Демократической партии Казахстана "Ак жол":

Перуашев Азат Турлыбекулы

Абильдаев Азамат Рахатович

Барлыбаев Ерлан Хайланович

Дюсембинов Берик Салимжанович

Ерубаев Серик Сарсенович

Еспаева Дания Мадиевна

Жумабаева Айгуль Кызыровна

Иса Қазыбек Жарылқасынұлы

Линник Андрей Григорьевич

Өмірғали Ерлік Қайдарұлы

Раманкулов Максат Базаралыевич

Сембинов Азат Талгатович

Депутаты от Народной партии Казахстана:

Конуров Айкын Ойратович

Ахметбеков Жамбыл Аужанович

Смирнова Ирина Владимировна

Паяев Айбек Минаимбекович

Решетников Сергей Николаевич

Каменов Файзолла Каменович

Кулахметов Газиз Зейнель-Габиденович

Смайлов Ерлан Валерьевич

Милютин Александр Александрович

Скакова Айжан Амангельдиевна

Депутаты от Ассамблеи народа Казахстана:

Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы

Амирханян Аветик Рубенович

Буларов Ильяс Юсупович

Дементьева Наталья Григорьевна

Ли Юрий Виссарионович

Набиев Вакиль Гусейнович

Осин Шамиль Абзалетдинович

Тохтасунов Владимир Имтахунович

Хамедов Абилфас Муслимович