В Туркестанской области велосипедист врезался в полицейских

В Туркестанской области два брата напали на полицейских, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП области, их задержали.

Стало известно, что инспекторы патрульной полиции МПС Жетысайского РОП Мустафа Турлыбаев и Ертау Саурамбаев остановили Toyota за нарушение ПДД.

Когда инспекторы попросили водителя предоставить документы для проверки, мужчина отказался их предъявить. В этот момент брат водителя на велосипеде врезался в сотрудников полиции и напал на одного из стражей порядка, - отметили в ведомстве.

Таким образом, оба брата применили насилие в отношении представителей власти.

Полицейские пострадали - им были нанесены различные травмы.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Жетысайского РОП по статье 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Проводится досудебное расследование. Братья взяты под стражу, - добавили в полиции.