Олжас Сулейменов и его жена попали в больницу с коронавирусом

Известный казахстанский поэт и общественно-политический деятель 84-летний Олжас Сулейменов заболел коронавирусом, передает zakon.kz.

Также заболела его супруга.

Из соцсетей стало известно, что их обоих госпитализировали в больницу Алматы на 70-м разъезде, перепрофилированную для больных коронавирусом.

В Управлении общественного здравоохранения Алматы информацию подтвердили. Там сообщили, что состояние Олжаса Омаровича и Маргариты Владимировны удовлетворительное, скоро их выпишут.