35-летняя жена попавшего в больницу Петросяна рассказала о его состоянии

Фото: Instagram/petrosyanevgeny, Instagram/bruhunova

Пятая жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова 8 марта опровергла слухи о критическом состоянии своего мужа и госпитализации в реанимацию, сообщает Zakon.kz.

Она записала видеообращение в Instagram.

"Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии – фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни (...), но к Петросяну это никакого отношения не имеет. Да, действительно, Евгений Ваганович находится в больнице, но не в реанимации", – заявила Брухунова. Ранее сообщалось, что Евгений Петросян госпитализирован в Москве с желудочно-кишечным кровотечением.

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