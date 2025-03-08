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Культура и шоу-бизнес

35-летняя жена попавшего в больницу Петросяна рассказала о его состоянии

Петросян, Брухунова, здоровье, больница , фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 20:11 Фото: Instagram/petrosyanevgeny, Instagram/bruhunova
Пятая жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова 8 марта опровергла слухи о критическом состоянии своего мужа и госпитализации в реанимацию, сообщает Zakon.kz.

Она записала видеообращение в Instagram.


"Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии – фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни (...), но к Петросяну это никакого отношения не имеет. Да, действительно, Евгений Ваганович находится в больнице, но не в реанимации", – заявила Брухунова.

Ранее сообщалось, что Евгений Петросян госпитализирован в Москве с желудочно-кишечным кровотечением. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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