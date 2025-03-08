35-летняя жена попавшего в больницу Петросяна рассказала о его состоянии
Фото: Instagram/petrosyanevgeny, Instagram/bruhunova
Пятая жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова 8 марта опровергла слухи о критическом состоянии своего мужа и госпитализации в реанимацию, сообщает Zakon.kz.
Она записала видеообращение в Instagram.
"Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии – фейк. Я не знаю, кто распространяет эти грязные слухи, сплетни (...), но к Петросяну это никакого отношения не имеет. Да, действительно, Евгений Ваганович находится в больнице, но не в реанимации", – заявила Брухунова.
Ранее сообщалось, что Евгений Петросян госпитализирован в Москве с желудочно-кишечным кровотечением.
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