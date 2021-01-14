Курьезные случаи, которые наблюдали полицейские в новогоднюю ночь

О курьезах в новогоднюю ночь рассказали в полиции Алматы, сообщает zakon.kz.

По данным службы "102", новогодние праздники в Алматы выдались спокойными.

31-го числа на пульт "102" поступило 1 600 сообщений. Это меньше, чем в обычные дни. Они носили в основном информационный, справочный, бытовой характер: шумят соседи, громко стреляют петарды. В Новогоднюю ночь, впрочем, как и во все праздники, Центр оперативного Управления ДП города Алматы работал в круглосуточном режиме. Если граждане отдыхали, мы работали. Наши сотрудники, которые несли службу в новогоднюю ночь, понимали, какая ответственность на них возложена - это обеспечение общественного порядка и безопасности граждан. В принципе, ночь прошла без каких-либо эксцессов, в рабочем режиме. Каких-либо грубых нарушений общественного порядка или преступлений допущено не было. начальник Центра оперативного Управления ДП города Алматы Андрей Квашнин

По его словам, не обошлось в эти праздники и без курьезных ситуаций.

Поступила информация о том, что в районе ЦУМа ходят медведи. Когда начали реагировать, направили видеокамеры на "Арбат", и выяснилось, что на месте 9 медведей – панда в костюмах. Они - участники развлекательного мероприятия. Вообще новогодняя ночь выдалась спокойной. Как показывает практика, ранее отмечали в городе Новый год, конечно, с большим размахом. На этот раз в Алматы не было массовых мероприятий, гуляний, было меньше автотранспорта и граждан в общественных местах, - отметил Квашнин.

Также он перечислил другие курьезы в этот Новый год: