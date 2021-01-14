Третий ж/д вокзал может появиться в Алматы

В Алматы предлагают построить третий вокзал, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт "Крыша".

Об этом стало известно на рабочей встрече по проекту "Корректировка Генерального плана Алматы" по теме "Транспортная инфраструктура".

Как сообщается, ж/д вокзал Алматы-3 планируется построить в пригороде Алматы, на западе от города.

Строительство вокзала Алматы-3 ранее было предложено АО "Казахстан темир жолы". Им нужна станция для разгрузки грузовых потоков, но это также важно и для пассажирских перевозок. (...) Предлагаем проложить магистральные пути в районе Боралдая, куда сейчас пробивается улица Саина и строить Алматы-3 в западном направлении от города. Станция там уже есть, необходимо построить вокзал. Таким образом, будет охвачен весь западный район. Население Алатауского, Наурызбайского районов сможет прибывать в город, не заезжая на Алматы-2. Тем самым мы разгрузим основной вокзал и избежим необходимости строительства второй ветки через рощу Баума, что может нарушить экологическое законодательство. представитель генерального проектировщика, заместитель генерального директора ТОО "Алматыгипрогор-1" Алтай Сатыбалдиев

Он отметил, что общая протяженность путей железнодорожного узла в Алматы составляет 69 км. В состав узла входят 9 станций, включая Алматы-1 и Алматы-2.

Планируется реализация ряда проектов по развитию алматинской агломерации, среди которых:

строительство вторых путей на линии Алматы-1 - Алматы-2;

строительство вокзала для пригородных железнодорожных перевозок на станции Алматы-2;

строительство грузопассажирской железнодорожной ветки Алматы-1 - Талгар;

строительство трамвайной линии Алматы - Узынагаш.

Также Сатыбалдиев прокомментировал отказ от переноса международного аэропорта Алматы за черту города, в поселок Жетыген.

Алматинский аэропорт - уникальный объект, входящий в десятку мировых лидеров по своей инфраструктуре, способный принимать любые виды самолетов. Новый владелец воздушной гавани, турецкая компания, имеет планы по строительству нового терминала (его должны достроить во II квартале 2022 года. - Прим. ред.). До конца расчетного срока (до конца 2030 года. - Прим. ред.) планы по переносу аэропорта приостановлены, - заключил представитель генерального проектировщика генплана Алматы.