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Новый ж/д вокзал появится в Алматы

Новый ж/д вокзал появится в Алматы Фото: primeminister.kz
В Алматы появится третий железнодорожный вокзал. Строительство вокзала в Алатауском районе входит в комплекс проектов по развитию агломерации, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении акимата за 5 февраля 2024 года, новая железнодорожная платформа позволит переориентировать часть грузо- и пассажиропотоков, а также ввести в обращение дополнительные пассажирские поезда, за счет чего транспортная нагрузка на городскую автодорожную инфраструктуру снизится.

"Участок для строительства новой железнодорожной платформы находится на магистральной сети, принадлежащей АО Национальная компания "Қазақстан темiр жолы". Платформа будет строиться силами "Қазақстан темiр жолы". Наша основная задача была предусмотреть в ПДП вокзал и привокзальную площадь. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование, согласно Транспортному каркасу, который был опубликован 2 недели назад. У нас стоят сроки – 2026-2027 годы".Заместитель акима Алматы Аскар Амрин


Новый ж/д вокзал появится в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Амрин уточнил, что проект будет реализован недалеко от мкр. Мадениет.

2 февраля 2024 года стало известно, что акимат Алматы утвердил проекты детальной планировки (ПДП). Новые ПДП разработаны в соответствии с Генеральным планом города до 2040 года.

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Анастасия Московчук
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