Назарбаев высказался относительно кандидатуры будущего премьер-министра

Председатель партии Nur Otan принял участие в заседании фракции партии в Мажилисе Парламента. Он высказался относительно кандидатуры будущего премьер-министра, сообщает zakon.kz.

Мое мнение – следует сохранить преемственность. Несмотря на все трудности Правительство справилось со своей работой. На фоне всех остальных стран мы показали неплохие результаты. Если Президент предложит Мамина Аскара Узакпаевича, то прошу фракцию поддержать его кандидатуру. Нурсултан Назарбаев

По информации сайта Елбасы, Первый Президент Казахстана отдельно остановился на итогах работы предыдущего созыва Мажилиса, указав на слаженную работу депутатов Парламента и членов Правительства.

Для обеспечения эффективной работы фракции необходимо решить несколько задач. Во-первых, депутатам совместно с Правительством следует обеспечить эффективную реализацию Предвыборной программы партии, которую поддержали казахстанцы. Во-вторых, депутатам необходимо усилить контроль за эффективностью расходования бюджетных средств. В-третьих, должна укрепляться обратная связь со всеми социальными группами. Депутаты должны регулярно встречаться с населением, вести прием граждан в общественных приемных, - сказал Назарбаев.

Также в ходе заседания Елбасы предложил кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост руководителя фракции партии в Мажилисе Парламента VII созыва. Депутаты фракции единогласно поддержали это предложение.

Была выработана консолидированная позиция фракции по выдвижению кандидатур Н.Нигматулина на должность Председателя Мажилиса, П.Казанцева и Б.Кесебаевой на должность заместителей Председателя Мажилиса, Д.Нурманбетовой на должность председателя Комитета по социально-культурному развитию, К.Мусина на должность председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, М.Кусаинова на должность председателя Комитета по финансам и бюджету, А.Куспан на должность председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности, А.Рау на должность председателя Комитета по экономическим реформам и региональному развитию, - говорится в сообщении.