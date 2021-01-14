Совершил ДТП и пересел: информацию о пьяном полицейском прокомментировали в ДП

В соцсетях на днях появилось видео с полицейским. Автор утверждал, что он пьян, совершил ДТП, а потом пересел на пассажирское сиденье. Через некоторое время видео было удалено из пабликов, а полиция опровергла информацию об алкогольном опьянении их сотрудника, передает zakon.kz.

Департамент полиции Алматинской области сообщает, что на автодороге Алматы - Нур-Султан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин Hyundai Accent и Ваз-21150. Видео данного ДТП появилось в социальных сетях. ДП Алматинской области были изучены обстоятельства аварии. Жертв и пострадавших в ДТП нет, - сказано в сообщении пресс-службы ДП региона.

Там отметили, что Управлением собственной безопасности была проведена проверка. И информация, озвученная автором видео, не подтвердилась.

Изложенные им доводы не соответствует действительности. В свою очередь, автор видео и водитель автомашины "Ваз" дали свои пояснения. По словам автора видео, он лишь предположил, что пассажир мог быть пьян. Медицинское освидетельствование показало, что сотрудник и оба водителя были трезвые. пресс-служба Департамента полиции Алматинской области