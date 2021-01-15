Токаев подписал указ о Правительстве

15 января 2021, 10:04
Фото: Inbusiness.kz

Президент Казахстана подписал указ о Правительстве, передает zakon.kz.

Указ опубликован на сайте Акорды.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Конституции Республики Казахстан, со статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан", в связи со сложением полномочий Правительства Республики Казахстан перед вновь избранным Мажилисом Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Согласно Конституционному закону Правительство сложило свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом. Последний раз Правительство РК уходило в отставку согласно указу Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Он принял такое решение из-за недовольства работой Правительства.


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