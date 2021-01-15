Токаев подписал указ о Правительстве

Президент Казахстана подписал указ о Правительстве, передает zakon.kz.
Указ опубликован на сайте Акорды.
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Конституции Республики Казахстан, со статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан", в связи со сложением полномочий Правительства Республики Казахстан перед вновь избранным Мажилисом Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Согласно Конституционному закону Правительство сложило свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом. Последний раз Правительство РК уходило в отставку согласно указу Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Он принял такое решение из-за недовольства работой Правительства.
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