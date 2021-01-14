Эксперты рассказали о важности поэтапного сокращения влаголюбивых культур в Казахстане

Дефицит воды в Казахстане в последние годы стал более ощутимым и поэтапный переход на посевы менее влагозатратных культур, но при этом не менее востребованных, республике необходим. Такое мнение высказывают ряд экспертов.

Как известно, в числе предлагаемых государством мер по недопущению вододефицита в Казахстане - масштабная реконструкция оросительных сетей, цифровизация магистральных каналов, применение водосберегающих технологий полива, строительство новых водохранилищ и многое другое. Также рассматривается возможность постепенного сокращения посевов влаголюбивых культур на 29 тыс. га в течение 10 лет. Именно это предложение вызвало полемику в обществе.

Так, по мнению аграриев, выращивающих рис в Алматинской области, сокращение посевов риса может привести к ухудшению почвенных характеристик земли.

Редакция обратилась за экспертным мнением по этому вопросу к генеральному директору международного исследовательского центра "Water Hub" КазНАИУ, доктору технических наук Анатолию Рябцеву.

Рис - это промывная культура, ее вегетация происходит под слоем воды, в небольших горизонтальных чеках. Рис также не переносит соль, для чего вода в чеках из-за повышения уровня соли меняется несколько раз, поэтому за вегетацию на 1 га посевов риса тратится от 22 до 25 тыс. м3 воды. Тогда как для выращивания кукурузы на зерно необходимо – 6 тыс. м3 воды, многолетние травы – 8 тыс. м3, бахчи – 4 тыс. м3 воды. Никто не собирается бросать эти земли, они будут "работать" на благо человека с применением других технологий полива, других менее влаголюбивых культур. Неверно также считать, что рис - единственная культура для выращивания на солонцовых землях. Это не так. Анатолий Рябцев

По словам специалиста, обеспокоенность рисоводов неоправданна.

Беспокойство фермеров можно было бы понять, если бы их обязали прекратить посевы риса, допустим с этого года. Задача же стоит о постепенном, поэтапном сокращении посевов хлопка, риса, пшеницы на орошаемых землях, и это правильно. Политику по сокращению посевов влаголюбивых культур в нашей стране начали проводить с 2005 года. Основным аргументом здесь становится общий дефицит поливной воды, особенно под трансграничными водными источниками, реками Или и Сырдарья. Анатолий Рябцев

Эксперт отметил, что для решения вопроса требуется поэтапный перевод земель через внедрение севооборотов на менее влаголюбивые культуры.

По программе диверсификации посевных площадей водоемких культур до 2030 года по стране рис сокращается с 104 тыс. га до 75 тыс. га, т.е. на 29 тыс. га. Это за 10 лет. Если в Балхашском районе сегодня под посевами риса занято 8,7 тыс. га, то нетрудно посчитать. Ежегодно надо будет сокращать лишь по 300 га и это вполне реально. Анатолий Рябцев

По его информации, в Алматинской области уже предоставлена структура посевных площадей на 2021 год, где уже предусмотрено сокращение посевов риса на 1 тыс. га.

Президент Ассоциации водного хозяйства Казахстана Нурлан Атшабаров рассказал о причинах необходимости более рационального использования водных ресурсов.

Акдалинский массив орошения (в Алматинской области – Прим.ред) находится в пустынной зоне и, естественно, имеют место большие фильтрационные потери при транспортировке воды магистральными каналами Тасмурын и Баканас, - пояснил глава Ассоциации.

По оценке Н.Атшабарова, дефицит воды в Казахстане за последние два года стал более ощутим.

Около половины объема воды формируется на территории республики. Остальная часть - это трансграничные воды, объемы которых обеспечиваются за счет международных договоров и переговоров. Вышеуказанные обе половины имеют в последнее время тенденцию к сокращению. Поэтому на первый план выдвигаются вопросы водосбережения, с тем чтобы обеспечить водой отрасли экономики и экологические нужды. Сейчас важно на основе лимитов воды сформировать состав сельхозкультур и их площадей. Нурлан Атшабаров

Вода является ограниченным ресурсом для страны, к ее использованию необходимо подходит рационально, - резюмировал эксперт.