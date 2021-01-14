В Норвегии умерли 23 человека после прививки вакциной Pfizer

Власти Норвегии зафиксировали смерть 23 человек, которым была сделана прививка от коронавируса вакциной компании Pfizer, сообщает zakon.kz.

Как передает норвежское агентство лекарственных средств, все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.

Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем. Представитель агентства Стейнар Мадсен

Вакцинация от коронавируса в Норвегии препаратом компании Pfizer началась 27 декабря, первыми прививки получили обитатели домов престарелых в Осло. На данный момент привито больше 25 тысяч человек.