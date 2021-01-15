Уровень загрязнения воздуха в Нур-Султане сильно вырос

Столицу окутал смог, жителям трудно дышать. Экологи утверждают, что уровень загрязнения воздуха вырос в десять раз, сообщает zakon.kz.

Горожане спасаются подручными средствами. Особенно хорошо помогают медицинские маски, передает Astana TV.

Хуже всего в районах ТЭЦ-2 и Коктал-1. В этих жилых массивах больше всего угольный печей. А экологи добавляют, что проблема не только в их количестве, но и в качестве угля.

Если тонну люди сжигают, из них 420 кг превращается в золу. То есть это и в воздух уходит, половина остается в качестве золы. В пунктах реализации угля нет у нас соответствующего контроля качества этого угля. Они, возможно, смешивают его с другими видами материалов. Также некоторые жители жалуются, что многие люди топят резиной. председатель правления ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова

В Министерстве экологии видят несколько решений проблем. Одно из них газификация столицы.

Мы же не можем заставить людей зимой не топить уголь. Сейчас альтернатива это две вещи – это переход на газ. И второе мы сейчас рассматриваем вопрос ночного тарифа. Сейчас с министерством нац экономики рассматриваем вопросы ночного тарифа. То есть предложить населению альтернативу возможного использования электропечей. Если будет удешевление. председатель комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов

Газифицировать город уже начали. Но этот проект рассчитан на несколько лет. Жителей столицы просят потерпеть.