Умер создатель "Ералаша" Борис Грачевский

Художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер на 72-м году жизни, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила ТАСС его жена Екатерина Белоцерковская.

Режиссер 28 декабря сообщал о своей госпитализации, до этого в связи с выявлением коронавируса он проходил терапию дома. 10 января Белоцерковская рассказала, что врачам удалось стабилизировать состояние Грачевского, которого до этого перевели в реанимацию.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С.П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности "организация кинопроизводства".