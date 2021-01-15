Школы и жилые дома остались без крыш из-за сильного ветра в Атырауской области

По информации на вечер 14 января, в Атырауской области в результате порывистого ветра произошли частичные срывы кровли крыш домов, сообщает zakon.kz.

По состоянию на 19:00 14 января в Атырауской области зарегистрировано 13 случаев срыва кровли, на пяти объектах имеется угроза падения кровли, - цитирует Литер пресс-службу ДЧС области.

Так, в Макатском районе произошел частичный срыв кровли со спортивного зала школы-интерната на площади 328 квадратных метров, с актового зала средней школы имени Саргуанова на площади 236 квадратных метров, с пятиэтажного жилого дома на площади 600 квадратных метров и четырехэтажного жилого дома на площади 63 квадратных метра.Также полностью сорвана крыша зданий Макатского эксплуатационного локомотивного депо на площади 892 квадратных метра.

В Индерском районе в результате сильного ветра произошел частичный срыв кровли Западной региональной дирекций телекоммуникаций АО "Казахтелеком" на площади 72 квадратных метра. Во дворе жилого дома произошел частичный срыв кровли хозяйственной постройки на площади 72 квадратных метра.

В Жылыойском районе полностью сорвана кровля частного жилого дома общей площадью 196 квадратных метров.

По Атырау поступило пять вызовов о том, есть угроза падения кровли.

На местах ЧС, несмотря на многочисленность поступивших вызовов, спасатели ДЧС Атырауской области своевременно и оперативно устраняют угрозы, укрепляя свисающие конструкции. Во всех 18 случаях жертв и пострадавших нет, — отметили в ДЧС региона.

По данным РГП "Казгидромет", 15 января в регионе также будет сильный ветер с порывами 15-18 м/с. В связи с усилением ветра на территории области создан оперативный штаб ДЧС для ликвидации чрезвычайных ситуаций.