Новые случаи COVID-19 выявлены во всех регионах Казахстана

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 835 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 74
город Алматы - 131
город Шымкент - 25
Акмолинская область - 68
Актюбинская область - 4
Алматинская область - 69
Атырауская область - 85
Восточно-Казахстанская область - 41
Жамбылская область - 17
Западно-Казахстанская область - 41
Карагандинская область - 42
Костанайская область - 73
Кызылординская область - 9
Мангистауская область - 10
Павлодарская область - 75
Северо-Казахстанская область - 50
Туркестанская область - 21
Всего в стране выявлены 166 146 заболевших.
В Казахстане 666 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 84,
в городе Алматы - 162,
в городе Шымкент - 4,
в Акмолинской области - 41,
в Актюбинской области - 4,
в Алматинской области - 4,
в Атырауской области - 125,
в ВКО - 17,
в Жамбылской области - 15,
в ЗКО - 32,
в Карагандинской области - 28,
в Костанайской области - 54,
в Кызылординской области - 5,
в Мангистауской области - 14,
в Павлодарской области - 61,
в СКО - 15,
в Туркестанской области - 1.
Всего в стране выздоровели – 151 838 человек от COVID-19.
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