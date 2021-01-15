Новые случаи COVID-19 выявлены во всех регионах Казахстана

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 835 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 74

город Алматы - 131

город Шымкент - 25

Акмолинская область - 68

Актюбинская область - 4

Алматинская область - 69

Атырауская область - 85

Восточно-Казахстанская область - 41

Жамбылская область - 17

Западно-Казахстанская область - 41

Карагандинская область - 42

Костанайская область - 73

Кызылординская область - 9

Мангистауская область - 10

Павлодарская область - 75

Северо-Казахстанская область - 50

Туркестанская область - 21

Всего в стране выявлены 166 146 заболевших.

В Казахстане 666 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 84,

в городе Алматы - 162,

в городе Шымкент - 4,

в Акмолинской области - 41,

в Актюбинской области - 4,

в Алматинской области - 4,

в Атырауской области - 125,

в ВКО - 17,

в Жамбылской области - 15,

в ЗКО - 32,

в Карагандинской области - 28,

в Костанайской области - 54,

в Кызылординской области - 5,

в Мангистауской области - 14,

в Павлодарской области - 61,

в СКО - 15,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровели – 151 838 человек от COVID-19.