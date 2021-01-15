Состав маслихата Жамбылской области обновился на 76 процентов

В областном филиале партии "Nur Otan" состоялось заседание партийной фракции в областном маслихате нового созыва, сообщает zakon.kz.

Руководил мероприятием председатель Жамбылского областного филиала партии, аким области Бердибек Сапарбаев.

Следует отметить, что из 36 депутатов выборного органа 30 представляют партию "Nur Otan", по три депутата от НДПП "Ауыл" и ДПК "Ак жол".

Как отметил глава региона, состав областного маслихата обновился на 76,7%.

Радует тот факт, что существенно, до 40%, выросло представительство в областном маслихате женщин и молодежи. 43,3% депутатов из реального сектора экономики, представители бизнеса, промышленности и сельского хозяйства. Среди народных избранников представители девяти национальностей, многодетные матери, люди с инвалидностью, средний возраст снизился с 60 до 48 лет. председатель областного филиала партии Бердибек Сапарбаев

Как отметил глава региона, время стремительно меняется, чему немало способствует и коронавирусная пандемия. Перемены ощущаются практически во всех сферах человеческой жизнедеятельности. На депутатов ложится большая ответственность по выполнению наказов избирателей, качественному исполнению возложенных обязанностей.

На заседании фракции партии в Мажилисе Парламента Председатель партии, Елбасы Нурсултан Назарбаев озвучил приоритетные задачи для обеспечения эффективной работы фракции. Депутатам следует обеспечить эффективную реализацию Предвыборной программы, усилить контроль за эффективностью расходования бюджетных средств и укрепить обратную связь со всеми социальными группами. Главное в работе партийных фракций, в том числе в маслихатах, - выполнение наказов избирателей. В этих целях депутатам нужно регулярно встречаться с населением, вести прием граждан в общественных приемных. Выполнение поставленных Елбасы задач еще раз подтвердит, что партия "Нур Отан" - это партия конкретных дел. Бердибек Сапарбаев

От имени Бюро Политсовета партии Бердибек Сапарбаев предложил на должность руководителя фракции кандидатуру Героя труда Мукаша Искандирова, которая была единогласно одобрена.

Также партийцы определились с кандидатом на должность секретаря областного маслихата. Им стал ректор Таразского регионального университета Махметгали Сарыбеков. Кандидатами на должности председателей постоянных комиссий определены депутаты Мукаш Искандиров, Фарида Джунусова, Гулам Умаров и Арман Едильбаев.

Данные кандидатуры будут вынесены на обсуждение первой сессии областного маслихата, которая состоится 15 января.

У депутатов областного маслихата много задач. Главная – повышение качества жизни жамбылцев, своих избирателей. Сегодня потенциал области не используется полностью. У нас достаточно резервов, чтобы придать новый импульс социально-экономическому развитию региона. Бердибек Сапарбаев

В целом, депутатский корпус всех маслихатов области обновился на 70%, свыше 48 процентов составляют женщины и молодежь до 35 лет. Средний возраст народных избранников снизился с 53 до 46 лет.