Шесть человек умерли от COVID-19 в Казахстане за сутки

Минздрав РК предоставил информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 15 января, сообщает zakon.kz.

Как сообщается, от коронавируса умерли 6 пациентов, от пневмонии с признаками COVID-19 - 1.

На 15 января лечение от КВИ продолжают получать 23 734 человека (11 922 КВИ+ и 11 812 КВИ-), из них в стационарах находятся - 6 142 пациента, на амбулаторном уровне - 17 592 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 285 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 76;

на аппарате ИВЛ - 47.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 13 января 2021 года зарегистрировано 76 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 112 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 666, случаев с летальным исходом - 533, всего выздоровели - 34 321 человек.