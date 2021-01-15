Мальчишкам и девчонкам. В память о Грачевском

В Москве на 72 году жизни из-за осложнений после коронавирусной инфекции умер сценарист, продюсер и режиссер Борис Грачевский, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Его путь в кино не был простым: после нескольких лет работы на заводе и службы в армии Грачевский устроился грузчиком на студию им. Горького, заинтересовался организацией кинопроизводства и вскоре уже работал администратором съемочной группы на фильмах таких легенд советского кино, как Александр Роу, Марк Донской и Василий Шукшин.

Главным же детищем Грачевского стал киножурнал "Ералаш", вдохновленный примером "Фитиля" альманах юмористических, пародийных и воспитательных короткометражек для детской аудитории — его Грачевский придумал вместе драматургом Александром Хмеликом в 1974-м, и занимался его производством в самых разных качествах от сценариста до режиссера все последующие полвека. Начиная с 2002 года он был художественным руководителем журнала.

Не будет преувеличением сказать, что на смешных и поучительных, остроумных и абсурдных творениях Грачевского в "Ералаше" выросло несколько поколений.