Благополучие страны зависит от конкурентоспособности молодежи - Президент

На совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев рассказал о рынке труда к 2050 году, передает zakon.kz.

По его словам, нынешние дети и молодежь будут определять рынок труда к 2050 году.

Сегодня поколение Независимости по численности уже составляет половину всех граждан нашей страны. Нынешние дети и молодежь будут определять рынок труда Казахстана к 2050 году. Именно от их конкурентоспособности зависит благополучие страны в будущем, - добавил Президент.

Также он отметил, что ключевым инструментом создания сильного и инклюзивного общества является эффективная социальная политика.

Несмотря на значительный прогресс по многим показателям Индекса человеческого развития, Казахстан все же отстает от ведущих стран, - отметил Президент.

Правительство в 2020 году приняло план по поддержке молодежи.

Подготавливаются законы о волонтерстве. Нужно внедрить индекс развития молодежи. Для бизнеса, который участвует в волонтерстве нужно предусмотреть дополнительные послабления, - заключил глава государства.