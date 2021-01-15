Samsung открывает предзаказ серии Galaxy S21 в Казахстане

Samsung представила новую флагманскую линейку смартфонов Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra – инновационные мобильные устройства, раздвигающие границы возможного!

Линейка Galaxy S21 обладает оригинальным, смелым дизайном, который выделяет ее среди других устройств. Стильное, оригинальное решение Contour Cut Camera, органично вписанное в металлический корпус смартфона, притягивает взгляды своим утонченным видом.

"Умный" безграничный дисплей (с диагональю 6,2 дюйма у Galaxy S21, 6,7 дюйма у Galaxy S21+ и 6,8 дюйма у Galaxy S21 Ultra) Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120Гц обеспечивает плавное, четкое изображение, а интеллектуальный экран адаптирует частоту в зависимости от контента.

Galaxy S21 Ultra оснащен четырьмя основными камерами (сверхширокоугольной, широкоугольной и двойным телеобъективом) с новым 108-мегапиксельным профессиональным сенсором. Впервые смартфон Galaxy снимает в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду с помощью как основных объективов, так и передней камеры.

При зумировании два оптических телеобъектива (3-кратный и 10-кратный) на Galaxy S21 Ultra обеспечивают четкие снимки даже на дальнем расстоянии!

Впервые на смартфоне серии S доступны функции S Pen – на Galaxy S21 Ultra можно рисовать, создавать заметки, редактировать фото, подписывать документы и многое другое.

Предзаказ новинок в Казахстане продлится с 14 января по 4 февраля, продажи стартуют 5 февраля. Покупателей по предзаказу, сделавших предоплату, ждут крутые подарки: с Galaxy S21 Ultra идут наушники нового поколения Galaxy Buds Pro и трекер Galaxy SmartTag, а к Galaxy S21/21+ прилагаются наушники Galaxy Buds Live и трекер Galaxy SmartTag.

Подробнее о серии Galaxy S21 можно узнать на официальном новостном сайте Samsung Newsroom Kazakhstan.