В Парламенте началось тайное голосование по кандидатуре cпикера Мажилиса

15 января 2021, 12:35
Фото: parlam.kz

В Мажилисе в эти минуты депутаты VII созыва избирают Председателя Палаты, передает zakon.kz.

Процедура проходит путем тайного голосования, для чего в холле Мажилиса оборудованы специальные кабины и установлена прозрачная избирательная урна.

Для подсчета голосов сформирована Счетная комиссия. Ее Председателем выбран депутат Мажилиса Мухтар Ерман, а секретарем – Айгуль Нуркина.

На должность Спикера Мажилиса в бюллетень внесена кандидатура Нурлана Нигматулина, предложенная депутатами фракции партии Nur Otan.


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