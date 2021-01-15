В Парламенте началось тайное голосование по кандидатуре cпикера Мажилиса

В Мажилисе в эти минуты депутаты VII созыва избирают Председателя Палаты, передает zakon.kz.

Процедура проходит путем тайного голосования, для чего в холле Мажилиса оборудованы специальные кабины и установлена прозрачная избирательная урна.

Для подсчета голосов сформирована Счетная комиссия. Ее Председателем выбран депутат Мажилиса Мухтар Ерман, а секретарем – Айгуль Нуркина.

На должность Спикера Мажилиса в бюллетень внесена кандидатура Нурлана Нигматулина, предложенная депутатами фракции партии Nur Otan.