Нурлан Нигматулин вновь избран спикером Мажилиса

Председателем Мажилиса VII созыва избран Нурлан Нигматулин, сообщает zakon.kz.

В ходе тайного голосования кандидатуру Нурлана Нигматулина депутаты Мажилиса поддержали единогласно.

Счетная комиссия, посчитав все голоса, данные кандидатуре Нигматулина, определила следующее: розданы 100 бюллетеней, при раскрытии ящика выявлено 100 бюллетеней, испорченных нет, проголосовали все 100, против нет, - отметил председатель счетной комиссии Мухтар Ерман.

После принятия Постановления Мажилиса об избрании Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин поблагодарил за оказанное доверие.

Для меня это высокая честь и огромная ответственность. Ответственность, прежде всего, перед Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, перед главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, перед всем депутатским корпусом, перед казахстанским обществом. И я, безусловно, приложу все свои силы, знания и опыт, чтобы оправдать оказанное мне высокое доверие, - сказал Нурлан Нигматулин.

14 января Нигматулин был выдвинут на должность председателя Мажилиса Нурсултаном Назарбаевым.