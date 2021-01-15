Метеорит взорвался над Иркутском

Падение болида, который полностью сгорел в атмосфере Земли, наблюдали в Иркутске и пригороде утром 15 января, сообщает zakon.kz.

Об этом РИА Новости рассказал директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

Судя по видеозаписям, это типичный болид средних размеров – не больше куриного яйца. Он летел сравнительно медленно и полностью сгорел на высоте примерно 25 километров. директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев

Он также добавил, что явление это нередкое, оно доказывает, что атмосфера Земли надежно защищает планету от таких "космических пришельцев".