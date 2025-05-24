Редкий "скользящий" метеор попал на видео астрономов

Камеры Крымской астрофизической обсерватории зафиксировали редкое астрономическое явление — метеор типа грейзер, сообщает Zakon.kz.

Небесное тело лишь слегка коснулось верхних слоев атмосферы и снова вышло в космос.

По словам научного сотрудника обсерватории Сергея Назарова, метеор попал на видео в ночь с 18 на 19 мая 2025 года. Его зафиксировали сразу три камеры, установленные на разные участки неба.

"Он пролетел практически через весь небосвод, "прочертив" дугу длиной около 170 градусов. Подобные метеоры крайне редки. Они входят в атмосферу под очень острым углом, не сгорают полностью и выходят обратно в космос. Научное название такого явления – earth-grazing fireball, или "грейзер", – пояснил Назаров.

По яркости метеор был заметно ярче большинства звезд – примерно минус первой звездной величины, то есть ярче Веги или Арктура. Его высота над Землей составляла около 100 километров, а движение было довольно медленным.

Ранее сообщалось, что в России обнаружили фрагменты небесного тела, которое упало в Челябинской области 23 марта 2025 года. Исследователи доказали внеземное происхождение обгоревших частиц черного цвета и пояснили, что это был метеорит.