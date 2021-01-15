Изменились правила исчисления совокупного дохода семьи для получения жилищной помощи

Приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 31 декабря 2020 года внесены изменения и дополнения в Порядок исчисления совокупного дохода семьи (гражданина Республики Казахстан), претендующей на получение жилищной помощи, передает zakon.kz.
Так, при исчислении совокупного дохода семьи в состав семьи включаются совместно проживающие члены семьи, связанные имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака (супружества), родства, свойства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание, а также совместно проживающие лица, фактически сожительствующие, но не состоящие в браке, зарегистрированные по месту жительства в пределах одного населенного пункта, за исключением:
Факт совместного проживания не требуется:
При этом состав семьи, претендующей на получение жилищной помощи, учитывается на момент обращения за жилищной помощью.
При исчислении совокупного дохода семьи, в составе которой в расчетном периоде произошли изменения, доходы прибывшего члена семьи учитываются с даты прибытия.
При выбытии в расчетном периоде члена семьи совокупный доход семьи исчисляется с даты выбытия за вычетом среднедушевого дохода, приходящегося на выбывшего члена семьи.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (13 января).
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