Как будет проходить дистанционное обучение в III четверти

12 января представители Министерства образования и науки РК рассказали, как будет проходить 3-я четверть.

Планируется, что 70% учебных предметов в выпускных классах будут изучаться в традиционном формате в школе, а остальные 30% – дистанционно. Таким образом, общее количество учащихся, получающих образование дистанционно, составит порядка двух миллионов. Значительная часть онлайн-обучения проходит на базе использования платформы BilimLand и ее модуля для дистанционного обучения OnlineMektep.

На платформе OnlineMektep к третьей четверти подготовлено более 7800 онлайн-уроков, в которых более 140,000 интерактивных упражнений для всех классов. Помимо этого, на платформе реализованы все инструменты и удобный функционал для проведения синхронных и асинхронных уроков. Цифровые интерактивные уроки разработаны таким образом, что ученик может самостоятельно изучить тему, закрепить знания и получить оценивание, а педагог в режиме реального времени проводит обучение и видит прогресс всего класса или отдельного ученика, - сказал исполнительный директор компании Санжар Кенжеханұлы.

Он отметил, что на данный момент идет обновление договоров со всеми школами.

Мы гордимся и благодарны, что педагоги школ выбирают нашу платформу. Мы ценим доверие трудолюбивого и опытного педагога, который знает, насколько сложно создавать цифровой урок с комплексом интерактивных заданий. С нашей стороны мы делаем все возможное для организации учебного процесса в дистанционном режиме: 349 специалистов с Bilimland и 521 педагог с НИШ вкладывают огромные усилия в методику и технологичность наших образовательных продуктов. На данный момент мы обновляем договора со всеми школами на 2021 год, о чем оповестили администрации школ и управления образования за месяц. Порядка 3000 школ обновили с нами договора на оказание услуг, а остальные находятся на стадии обсуждения финансирования. К сожалению, это является причиной отсутствия доступа школ к нашему контенту, – добавил Кенжеханұлы.

О платформе для организации дистанционного обучения более подробно можно узнать по этой ссылке.